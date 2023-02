Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230228.1 Brunsbüttel: Autofahrer fährt Radfahrer an und entfernt sich-Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

Am Freitag um 6:58 Uhr fuhr ein 49jähriger Brunsbüttler mit seinem Fahrrad auf der Fährstraße Richtung Büttel. In gleiche Richtung befuhr ein unbekannter Autofahrer mit einem silbernen Kleinwagen die Fährstraße. An der Kreuzung bog dieser in die Schleswiger Straße ein und erfasste hier den Radfahrer kurz hinter der Verkehrsinsel. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht, das Rad wurde durch die Kollision ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Beim Unfallfahrzeug dürften vermutlich Schäden auf der linken Fahrzeugseite entstanden sein. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 04852-60240 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell