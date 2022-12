Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Feuerwehr Kleve erfolgreich beim Sylvesterlauf

Kleve/Pfalzdorf (ots)

Die Feuerwehr Kleve nahm mit 17 Feuerwehrfrauen und -männern am Sylvesterlauf in Pfalzdorf teil. Alle Läufer erzielten beim 5000-m-Lauf gute Zeiten. In der Mannschaftswertung landeten man auf Platz 20. Wir wünschen allen einen ruhigen Jahresübergang und alles Gute und viel Gesundheit für das Jahr 2023.

