POL-MFR: (232) Betrunkener fuhr gegen Verkehrsschild und Stromkasten

Erlangen (ots) - Am Samstagmittag (18.02.2023) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand im Erlanger Osten an. Ein 93-jähriger Mann musste leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 12:15 Uhr war der Erlanger Feuerwehr ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Allee am Röthelheimpark gemeldet worden. In der Küche einer Erdgeschosswohnung war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ...

