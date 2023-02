Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (229) Mann bei Wohnungsbrand verletzt

Erlangen (ots)

Am Samstagmittag (18.02.2023) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand im Erlanger Osten an. Ein 93-jähriger Mann musste leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 12:15 Uhr war der Erlanger Feuerwehr ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Allee am Röthelheimpark gemeldet worden. In der Küche einer Erdgeschosswohnung war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen und hatte in der Folge auf die gesamte Küche übergegriffen. Der 93-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung erlitt durch den Brand eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Brand in der Erdgeschosswohnung konnte von der Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten brachten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mehrere Bewohner benachbarter Wohnungen ins Freie.

Wie hoch der entstandene Schaden an der betroffenen Wohnung ist, kann derzeit nicht näher beziffert werden. Im Gegensatz zur Brandwohnung blieben die benachbarten Wohnungen nach Abschluss der Löscharbeiten weiter bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen übernommen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell