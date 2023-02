Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schaden beim Aussteigen verursacht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 39-jähriger Fahrzeugführer stellten seien Renault am Donnerstag in der Saasaer Straße in Eisenberg ordnungsgemäß ab. als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung fest. Die Vermutung, dass das daneben parkende Fahrzeug als Verursacher in Frage käme, erhärtete sich bei der Anzeigenaufnahme. Anhand der festgestellten Beschädigungen rührt der Sachschaden von der Fahrertür des Kleinbusses der Marke Ford. Der Fahrzeugführer verließ den Ort des Geschehens, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

