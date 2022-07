POL-CE: Celle - Auf WhatsApp-Betrüger hereingefallen

Celle (ots) - Am Mittwochabend (13.07.2022), zwischen 21:00 und 23:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen VW Multivan mit Celler Kennzeichen, welcher im Lärchenweg am Fahrbahnrand vor dem Wohnhaus der Eigentümer abgestellt war. Wiedererkennungszeichen sind Kratzer am Kotflügel hinten links sowie Blumenaufkleber. Hinweise von Zeugen, die gestern Abend etwas Verdächtiges in Tatortnähe beobachtet haben, ...

