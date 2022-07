POL-HS: Einbruch in Lagerraum

Heinsberg-Waldenrath (ots) - In der Nacht vom 05. Juli (Dienstag), 21.30 Uhr, auf den 06. Juli (Mittwoch), 7 Uhr, stahlen Unbekannte insgesamt 40 Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Küstergasse. Die Kabel wurden sowohl von einem Baukran, als auch von der Außenwand eines bereits verklinkerten Rohbaus abgeschnitten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

