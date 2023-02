Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Fahrrad auf Pkw aufgefahren

Jena (ots)

Ein 57-jähriger Fahrer eines Transporters der Marke Ford und ein 35-jähriger Radfahrer waren am Donnerstagnachmittag auf der Keßlerstraße unterwegs. Dass der Transporter verkehrsbedingt halten musste, bemerkte der Radfahrer zu spät und fuhr in dessen Heck. Dabei verletzte sich der 35-Jährige und musste in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

