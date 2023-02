Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf Unfallflucht

Auerstedt (ots)

Am 31.01.2023 um 16:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Auerstedt beschädigte ein Sattelzugfahrer die Bordsteinkante, zwei Büsche sowie die Straßenlaterne. Aufgrund einer Sperrung auf der weiterführenden Straße nach Bad Sulza suchte der Sattelzugfahrer eine Wendemöglichkeit und nutzte hierzu die Buswendeschleife. In dieser ist er mit dem Auflieger zu weit nach rechts gekommen und verursachte somit einen Schaden von ca. 1500,- Euro. Danach fuhr er weiter in Richtung Reisdorf auf der B87 und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es handelt sich um eine cremefarbene Zugmaschine mit blauem Aufleger. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

