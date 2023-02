LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Apolda (ots) - Am 02.02.2023, gegen 06:20 Uhr, ereignete sich ein Unfall in der Erfurter Straße in Apolda. Der 46-jährige Ford-Fahrer befuhr die Erfurter Straße aus Richtung Oberroßla kommend in Richtung Stadtzentrum, als der 29-jährige VW-Fahrer aus der Grundstücksausfahrt rausfuhr und nach links in Richtung Oberroßla abbog. Der 29-jährige VW-Fahrer übersah den fahrenden 46-jährige Ford-Fahrer und es kam zum Unfall. Der Gesamtschaden für beide Kfz ist auf ca. ...

