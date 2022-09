LPI-NDH: Fahrzeugteile auf Besucherparkplatz der Landespolizeiinspektion Nordhausen aufgefunden

Mühlhausen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin und eines Autos kam es gestern Nachmittag gegen 16.15 Uhr. Die Radfahrerin befuhr die Johannisstraße, als sie auf Höhe eines dortigen Cafés mit einem Toyota zusammenstieß. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht am Knie sowie am Handgelenk. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zu ...

mehr