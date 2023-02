Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (228) Mann versuchte Fahrzeugtüren zu öffnen - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Samstagvormittag (18.02.2023) rief das verdächtige Verhalten eines Mannes im Stadtteil Steinbühl die Polizei auf den Plan. Da die Beamten feststellten, dass der 40-jährige Mann unabhängig von seinem Verhalten per Haftbefehl gesucht wurde, nahmen sie ihn fest.

Ein Anwohner aus der Humboldtstraße hatte gegen 10:00 Uhr die Polizei verständigt, weil ihm das Verhalten eines ihm unbekannten Mannes verdächtig vorkam. Er hatte den 30-Jährigen dabei beobachtet, wie dieser wiederholt in den Innenraum verschiedener Pkw blickte und anschließend überprüfte, ob die Türen der Fahrzeuge verriegelt waren.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen den Verdächtigen kurz darauf in der Singerstraße an. Im Zuge der Überprüfung konnten die Polizisten nicht feststellen, dass der Mann tatsächlich in eines der Fahrzeuge gelangt war. Allerdings ergab eine Fahndungsüberprüfung, dass der 30-Jährige in anderer Angelegenheit per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Mann fest und überstellten ihn an eine Justizvollzugsanstalt.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell