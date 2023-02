Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (225) Versammlungslage am kommenden Wochenende (18./19.02.2023) in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am bevorstehenden Wochenende sind im Stadtgebiet Nürnberg zwei Gedenkveranstaltungen angemeldet worden. Sowohl am Samstagabend (18.02.2023) als auch am Sonntagnachmittag (19.02.2023) müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen einstellen.

An beiden Tagen sind im Rahmen von Gedenkveranstaltungen Aufzüge geplant, die sich durch Bereiche der Nürnberger Innen- und Südstadt bewegen.

Von der Versammlung am Samstag ist in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr folgende Wegstrecke betroffen:

Rosenaupark - Bleichstraße - Obere Turnstraße - Spittlertorgraben - Dennerstraße - Am Plärrer - Steinbühler Straße - Steinbühler Tunnel - Gibitzenhofstraße - Wiesenstraße - Angerstraße - Melanchthonplatz

Am Sonntag ist in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr ein Demonstrationszug entlang folgender Strecke geplant:

Lorenzkirche - Königstraße - Hallplatz - Dr.-Kurt-Schumacher-Straße - Färberstraße - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Celtisunterführung - Pillenreuther Straße - Peter-Henlein-Straße - Aufseßplatz

Im Zusammenhang mit den beiden Versammlungen werden im Bereich der Wegstrecken Verkehrssperren notwendig und führen insbesondere für den Fahrverkehr zu Beeinträchtigungen. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Beamten zu beachten und die Bereiche entlang der Aufzugsstrecken zu den genannten Zeiten nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

