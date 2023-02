POL-MFR: (222) Falsche Polizeibeamte ergaunerten hohen Geldbetrag - Verhaltenshinweise

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (15.02.2023) brachen bislang Unbekannte in eine Wohnung im Nürnberger Stadtteil Schweinau ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang über ein Fenster zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Olivenstraße. Die Innenräume der Wohnung wurden durchwühlt und mehrere ...

