Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreister Diebstahl

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat am Mittwochabend Dämmplatten von einer Baustelle in der Albert-Schweizer-Straße geklaut. Anwohner beobachteten den Mann, wie er mit einem roten Mercedes Sprinter gegen 19:50 Uhr auf die Baustelle fuhr und mehrere Pakete der Dämmplatten auf seine Ladefläche lud. Da den Anwohnern die Uhrzeit komisch vorkam, fotografierten sie das Fahrzeug und den Mann. Der Mann war mit einer orangenen Hose, einem weißen T-Shirt und dunkelblauen Hosenträgern bekleidet. Der Schaden wird auf mindestens 1.300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

