POL-PPWP: Polizei informiert über Zivilcourage

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gemeinsam mit dem kriminalpräventiven Rat und der Jugendsozialarbeit der Verbandsgemeinde Weilerbach informierten Experten des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Westpfalz am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße rund um das Thema Zivilcourage. Etwa 50 Bürgerinnen und Bürger kamen zum Infostand auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufmarktes. Was ist zu tun, wenn`s brenzlig wird? Wen informiere ich, wenn etwas merkwürdig ist? Die Berater standen Interessierten Rede und Antwort. Viele schauen zwar hin, doch wenn es ernst wird, wenden sie sich meistens ab. Dabei könnte Schlimmeres verhindert werden, wenn alle gemeinsam handeln. Jeder kann helfen!

Sechs Regeln für den Ernstfall:

1. Hilf, aber bring Dich nicht in Gefahr 2. Ruf die Polizei unter 110 3. Bitte andere um Mithilfe 4. Präg dir Tätermerkmale ein 5. Kümmere Dich um Opfer 6. Sag als Zeuge aus

Die Aktion-Tu-Was (https://www.aktion-tu-was.de) ist eine Initiative der Polizei für mehr Zivilcourage. |erf

