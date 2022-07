POL-PPWP: Auto ausgewichen und Unfall verursacht - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) - Vergeblich machten sich Unbekannte beim Verwaltungsgebäude des Deutschen Roten Kreuzes in der Augustastraße zu schaffen. In der Nacht zum Mittwoch versuchten Langfinder ein Fenster des Gebäudes zu öffnen, was misslang. An dem Fenster entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf verdächtige Personen ...

mehr