POL-MFR: (224) Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Spalt (ots) - In der Nacht von Donnerstag (16.02.2023) auf Freitag (17.02.2023) zeigte ein Mann am Rande einer Faschingsveranstaltung in Spalt (Lkrs. Roth) gegenüber Polizisten den Hitlergruß. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt. Gegen 23:00 Uhr näherte sich ein 24-jähriger Mann auf der Hauptstraße einer Polizeistreife des Einsatzzuges der Schwabacher Polizeiinspektion. Gegenüber den Beamten streckte der Mann ...

