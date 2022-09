Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Donnerstag gegen 19:50 Uhr wurde die Gothaer Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung informiert. In der Mönchelsstraße geriet ein 24-jähriger Mann mit zwei weiteren männlichen Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 24-jährige wurde in deren Folge leicht verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Täter konnten noch vor Eintreffen der Beamten unbekannt flüchten. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 (Bezugsnummer 0229576/2022) zu melden. (js)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell