POL-PB: Radfahrer von Pkw erfasst

Paderborn (ots) - (Folgemeldung zum Polizeibericht vom 25.03.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5180039) (mb) Die Kripo hat nach dem tödlichen Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Neuhäuser Straße die Ermittlungen am Brandort beendet. Die Ermittler konnten keine Anhaltspunkte für einen technischen Defekt entdecken. Sie gehen von einer vermutlich fahrlässigen Entzündung innerhalb der betroffenen ...

