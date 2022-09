Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfälle durch nasse Fahrbahn

Wartburgkreis, Landkreis Gotha, Ilm-Kreis (ots)

Gestern, gegen 15.10 Uhr befuhr eine 29-jährige Fahrerin eines BMW die B88 von Wutha-Farnroda in Richtung Eisenach. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin offenbar aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW und touchierte in der Folge die Leitplanke. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei leicht, der BMW blieb fahrbereit. Die B19 befuhr gegen 15.50 Uhr ein 58-jähriger Fahrer eines Audi. Im Bereich der Anschlussstelle Stockhausen geriet der Mann mit seinem Fahrzeug augenscheinlich aufgrund der nassen Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte anschließend mit der Leitplanke. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.500 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Mit der nahenden herbstlichen Jahreszeit geht auch eine Änderung der Witterungsverhältnisse einher. In den vergangenen Tagen kam es stellenweise zu starken Regenfällen, was die Gefahr für Aquaplaning erhöht. Auch eine geringere Griffigkeit zwischen Straßenoberfläche und Reifen kann durch feuchte Straßen oder Laub hervorgerufen werden. Folgende Hinweise können helfen Unfälle aufgrund von Aquaplaning zu vermeiden: -Passen Sie ihre Fahrgeschwindigkeit den Wetterverhältnissen an. -Halten Sie ausreichend Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen, denn auch der Bremsweg verlängert sich auf feuchten Straßen. -Falls Ihr Fahrzeug aufschwimmt, machen Sie keine hektischen Fahrmanöver, halten Sie das Lenkrad gerade bis die Reifen wieder Kontakt zur Fahrbahn haben. -Überprüfen Sie regelmäßig die Profiltiefe Ihrer Reifen, je größer die Tiefe des Profils ist, desto geringer ist auch das Risiko für Aquaplaning.

Sollte es doch zu einem Unfall gekommen sein, ist die Unfallstelle zunächst abzusichern und anschließen die Polizei zu informieren. (jd)

