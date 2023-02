Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrrad gestohlen

Unbekannte haben am Montag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr ein verschlossenes Mountainbike gestohlen, das bei der Bodenseeschule im Zeisigweg abgestellt war. Personen, die Hinweise zum Diebstahl oder Informationen zum Verbleib des roten Fahrrads der Marke "Marin", Hawk Hill 2, im Wert von rund 1.500 Euro geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Oberteuringen

Autos stoßen zusammen

Sachschaden entstand am Montag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Seestraße. Ein 75 Jahre alter Hyundai-Lenker wollte vom Grundstück eines Obsthofs auf die Straße einfahren und übersah dabei einen 42 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der in Richtung Friedrichshafen unterwegs war. Daraufhin kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. An beiden Autos wird der Sachschaden auf jeweils rund 1.500 Euro beziffert.

Langenargen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr an der Einmündung der Amthausstraße zur Lindauerstraße ist Sachschaden entstanden. Eine 59 Jahre alte Frau wollte die Durchgangsstraße mit ihrem Mercedes geradeaus überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt einer auf der Lindauer Straße fahrenden BMW-Lenkerin. Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand, am Wagen der Unfallverursacherin wird der Sachschaden auf etwa 3.500 Euro, am BMW auf rund 4.500 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Beim Abbiegen mit Pkw kollidiert

Auf 12.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstag gegen 10.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Röntgenstraße zur Schnetzenhauser Straße entstanden ist. Eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin bog von der Vorfahrtstraße nach links in die Röntgenstraße ab, schnitt aus Unachtsamkeit die Kurve und touchierte dabei den VW einer 84-Jährigen, die an der Einmündung stand. Der Sachschaden beläuft sich am Mercedes auf etwa 8.000 Euro, am VW auf rund 4.000 Euro.

Friedrichshafen

Von Fahrbahn abgekommen - Unfall

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist am frühen Mittwochmorgen ein 18-jähriger BMW-Fahrer bei der Abfahrt der Bundesstraße im Bereich des Alfred-Colsman-Platzes. Der junge Fahrer war gegen 0.45 Uhr aus Richtung Schnetzenhausen unterwegs, als seinen Angaben zufolge ein Tier die Fahrbahn überquerte und er ausweichen musste. Der 18-Jährige lenkte seinen Wagen nach rechts und touchierte ein Ortsschild sowie einem Baum. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Sein Wagen hingegen, an dem rund 6.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell