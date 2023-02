Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Gleich zwei Autofahrer, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen, hat die Polizei am Montag in Sigmaringen angehalten. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Polizisten Anzeichen auf einen aktuellen Drogenkonsum fest und führten einen Drogenvortest durch. Dieser verlief bei einem 37-Jährigen positiv auf gleich mehrere Betäubungsmittel, bei einem 29-Jährigen positiv auf Kokain. Beide Männer mussten die Beamten für eine Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sollte sich bei der Untersuchung der Blutprobe der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, drohen den Fahrern sowohl strafrechtliche als auch führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Sigmaringen

Auto angefahren und abgehauen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montagmittag ein in der Karlstraße geparktes Auto angefahren und ist abgehauen. Das Auto war nur für kurze Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr abgestellt. Durch den Parkrempler entstand am Skoda ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Spurensicherungsmaßnahmen ergaben Hinweise auf ein weißes Fahrzeug als Verursacher. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von Unfallort und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen-Laiz

Verkehrsunfallflucht

Einen unbekannten Autofahrer sucht die Polizei in Sigmaringen, nachdem dieser am Montagabend in der Hauptstraße eine Verkehrsinsel überfuhr und, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davonfuhr. Durch den Unfall wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt, wodurch ein Schaden von etwa 3000 Euro entstand. Zeugen berichteten, dass der unbekannte Fahrer kurz anhielt, um sich den Schaden anzuschauen. Danach fuhr er einfach weiter. Es soll sich um einen jungen Mann zwischen 20 und 25 Jahren mit kurzen Haaren handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug geben können, mögen sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 melden.

Krauchenwies

Einbrecher erbeuten drei Motorräder

Mit brachialer Gewalt sind unbekannte Täter am Dienstagmorgen in ein Fachgeschäft eingebrochen und haben drei Motorräder entwendet. Zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr wurde eine Seitentür des Geschäfts aufgebrochen. Die drei Motorräder der Marke Husqvarna im Gesamtwert von etwa 25000 Euro wurden anschließend mutmaßlich in ein großes Fahrzeug geladen und abtransportiert. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren im Objekt gesichert, das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Krauchenwies-Göggingen

Beim Überholvorgang überschlagen

Eine leicht verletzte Person und ein wirtschaftlicher Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der B311. In einer Fahrzeugschlange hinter einem LKW setzte ein Peugeot-Fahrer zum Überholen an. Mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 25-Jährige dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die medizinisch behandelt werden mussten. Am Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war, wurde er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Meßkirch

Unfall mit zwei leicht Verletzten

Beim Versuch, in einem Kurvenbereich zu wenden, verursachte am Montagabend ein 60-jähriger Opel-Fahrer auf der B311 auf Höhe Rohrdorf einen Unfall. Ein ebenfalls in Richtung Sigmaringen fahrender Skoda-Lenker erkannte das mittig auf der Fahrbahn stehende Auto nach der Kurve und leitete sofort eine Vollbremsung ein. Trotz der schnellen Reaktion kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Skoda von der Fahrbahn abgewiesen wurde und in einem Feld zum Stehen kam. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Opel-Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Neufra

Unbekannte schießen auf Glasscheibe einer Kapelle

Unbekannte schossen am Wochenende vermutlich mit einem Luftgewehr auf eine Butzenglasscheibe der Hochbergkapelle. Drei Löcher konnten in der Scheibe festgestellt werden, der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun wegen der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursachte eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin, die am Montagmittag in der Kaiserstraße auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren ist. Die vorausfahrende Opel-Fahrerin musste an der Kreuzung zur Klosterstraße verkehrsbedingt anhalten. Die unbekannte Autofahrerin bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den Opel auf. Der Unfall blieb zunächst unbemerkt, bis eine Fußgängerin die Opel-Fahrerin kurz darauf auf den entstandenen Schaden aufmerksam machte. Die Verursacherin war zu diesem Zeitpunkt schon davongefahren. Es soll sich um eine ältere Dame mit grauen Haaren in einem dunklen Fahrzeug gehandelt haben. Gegen sie ermittelt die Polizei in Bad Saulgau nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Die Fußgängerin, die auf den Unfall aufmerksam machte, bittet die Polizei ebenfalls, sich zu melden.

