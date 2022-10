Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag (20.10.) in eine Schule in der Vogelsbergstraße ein. Nachdem sich die Unbekannten unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Schule verschafften, hielten sie in mehreren Klassenräumen Ausschau nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie einen Beamer der Marke "Epson" und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die ...

mehr