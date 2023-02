Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit ist am Montagnachmittag ein 18 Jahre alter Audi-Fahrer auf der B 33 im Bereich Dürnast leicht von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Laternenmast kollidiert. Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt, an seinem Pkw entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Achberg / A 96

Unbekannter drängt beim Überholen Autofahrer ab

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am Montag gegen 17.45 Uhr auf der A 96 im Bereich der Behelfsausfahrt Neuravensburg beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang einen Renault-Fahrer abgedrängt haben. Der Mann musste mit seinem Pkw ausweichen, geriet in den angrenzenden Grünstreifen und gegen den dortigen Wildschutzzaun. Durch den Unfall entstand an dem Renault ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum unbekannten Autofahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 beim Verkehrsdienst Kißlegg zu melden.

Wangen im Allgäu

Auffahrunfall mit völlig abgefahrenen Reifen

Mit völlig abgefahrenen Reifen ist am Montag gegen 17 Uhr ein 26-jähriger Skoda-Lenker in der Bahnhofstraße einer Mini-Fahrerin aufgefahren. Der Unfallverursacher erkannte offensichtlich zu spät, dass die 22-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, und verursachte in der Folge einen Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Wenngleich die Ursache für den Unfall nicht in der mangelhaften Bereifung zu suchen sein dürfte, erwartet den 26-Jährigen hierfür zusätzlich ein entsprechendes Bußgeld.

Bodnegg

Verkehrsunfall

Beim rückwärtigen Ausfahren aus einem Grundstück hat am Montagmorgen gegen 9 Uhr eine VW-Fahrerin in der Dorfstraße einen Mercedes-Fahrer übersehen und ist mit dessen Fahrzeug kollidiert. Während am Mercedes ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, wird dieser am VW auf rund 5.000 Euro beziffert. Die Unfallverursacherin wurde von einem Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenweiler

Gefährlich überholt

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 40 Jahre alten Autofahrer, der am Montagabend gegen 18 Uhr auf der B 32 zwischen Boms und Altshausen einen Linienbus überholen wollte, obwohl eine VW-Fahrerin entgegenkam. Die VW-Lenkerin bremste stark ab und wich nach rechts aus, der Mercedes-Lenker konnte wieder hinter dem Bus einscheren. Eine Autofahrerin, die hinter dem VW unterwegs war, konnte mit ihrem Citroen jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr der 60-Jährigen auf. Bei der Kollision zwischen dem VW und dem Citroen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Mercedes-Lenker setzte seine Fahrt indes fort. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Mann ermittelt werden, er gelangt aufgrund seines Fahrverhaltens nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell