Friedrichshafen

Einbrecher stehlen E-Bike und Skiausrüstung

Einbrecher haben sich zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Eugenstraße Zutritt zu einer Tiefgarage sowie einem Kellerraum verschafft und daraus diverse Gegenstände gestohlen. Unter anderem nahmen sie ein E-Bike und Skiausrüstung an sich. Beim Einbruch richteten sie Sachschaden in noch unbekannter Höhe an, der Diebstahlschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Personen, die insbesondere zwischen 17.30 Uhr und 12 Uhr in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Anhänger gestohlen und in Bach entsorgt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen einen in der Straße "Am Klärwerk" abgestellten PKW-Anhänger gestohlen und etwa 500 Meter weiter im Bereich der Steinbeisstraße in der Rotach versenkt. Das Kennzeichen des Hängers mit OHZ-Kennung nahmen sie offenbar mit. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Taxifahrer geprellt und Polizisten beleidigt

Zu tief ins Glas geschaut haben zwei junge Männer, die am Sonntagmorgen in Friedrichshafen einen Taxifahrer geprellt und Polizisten beleidigt haben. Gegen 5.15 Uhr hatten sich die beiden 22-Jährigen mit dem Lenker des Fahrdienstes angelegt, woraufhin dieser die Polizei rief. Die Männer stiegen derweil aus dem Taxi aus und zogen von dannen, ohne die Kosten für die Fahrt zu begleichen. Polizeibeamte trafen die 22-Jährigen im Rahmen einer Fahndung jedoch an und nahmen die beiden vorläufig fest. Dabei reagierten die volltrunkenen jungen Erwachsenen vollkommen uneinsichtig und zunehmend aggressiv. Nachdem einer der beiden versuchte, erneut die Flucht zu ergreifen, musste er zu Boden gebracht und fixiert werden, woraufhin er die Einsatzkräfte durchweg beleidigte. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm zwei Promille. Sein Komplize konnte dies noch toppen und pustete unrühmliche 2,6 Promille. Beide müssen nun mit Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Kressbronn

Pkw prallt gegen Reisebus

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Sonntag gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn. Ein 21-jähriger VW-Fahrer wollte von der B 467 auf die B 31 in Richtung Lindau auffahren und verlor hierbei mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Der VW geriet im Kurvenbereich ins Rutschen und prallte seitlich gegen den voll besetzten Reisebus, der in Richtung Lindau unterwegs war. Sowohl die Insassen im Bus, als auch die drei Personen im VW kamen mit dem Schrecken davon. An den Fahrzeugen entstand jeweils rund 2.000 Euro Sachschaden.

