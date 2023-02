Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Samstagnachmittag gegen 14:25 Uhr kam es auf der L319 zwischen Tautenhofen-Ewigkeit und Haslerhöfe zu einem Überholmanöver zwischen einem weißen Ford Transit und einem silbergrauen VW Bus. Beim Einscheren des Ford Transit streiften sich die beiden Fahrzeuge und der Gegenverkehr musste auf Grund des Überholmanövers abbremsen. Der Ford Transit, dessen Kennzeichen bekannt ist, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3500 Euro am VW Bus zu kümmern. Das Polizeirevier Leutkirch bittet nun Zeugen aus der entgegenkommenden Fahrzeugkolonne, dessen vorderstes Fahrzeug wohl mintgrün war, sich unter T. 07561 84880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell