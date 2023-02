Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

500 kg schweren Pflanztrog übersehen

Am Freitagabend übersah eine 82-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Peugeot einen mindestens 500 kg schweren Pflanztrog. Die Fahrzeuglenkerin befuhr die Linzgaustraße und kollidierte mit dem Gegenstand, welcher sich auf einer dortigen Sperrfläche befand. Nach der Kollision wurde der Pflanztrog noch ca. 19 m weitergeschoben bis der Pkw endgültig zum Stillstand kam. Verletzt wurde die Fahrzeuglenkerin hierbei nicht. An der Vorrichtung entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro. Gemeinsam mit mehreren Bewohnern konnte das schwere Verkehrshindernis in eine Hofeinfahrt geschoben werden. Da der Peugeot nicht mehr fahrbereit war, musste dieser von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund der Gesamtumstände wurde ein Bericht an die zuständige Führerscheinstelle gefertigt.

