Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.02.2023

Leutkirch / Landkreis Ravensburg (ots)

Empfindlicher Schlag gegen die Rauschgiftszene - Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen drei Tatverdächtige wegen Drogenhandels fest

Wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringen Menge sowie wegen gemeinschaftlichem unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer müssen sich drei Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 26 Jahren strafrechtlich verantworten. Das Trio soll sich vergangene Woche erheblichen Mengen Betäubungsmittel im Ausland beschafft haben. Auf dem Rückweg wurden die drei Tatverdächtigen, zwei Männer und eine Frau, am vergangenen Freitag an einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz von einer Spezialeinheit festgenommen. Im Auto stellten die Polizisten rund 2,3 kg Kokain, 5 kg Haschisch, sowie eine größere Menge Bargeld sicher. Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchungen bei den drei Tatverdächtigen konnten zusätzlich mehrere Gramm Kokain, zahlreiche Ecstasy Tabletten, Waffenmunition sowie weiteres Bargeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt werden. Am Samstag vergangene Woche wurden die 19 und 26 Jahre alten Männer sowie die 23 Jahre alte Frau dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg jeweils Haftbefehl gegen die dringend Tatverdächtigen und setzte diese in Vollzug. Die zwei Männer sowie die Frau wurden daraufhin in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten verbracht.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332,

Kriminaloberkommissarin Caroline Zimmermann, Tel. 0751/803-1010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell