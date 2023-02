Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Schlier

Gegen Zaun geprallt und das Weite gesucht

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat die Polizei eingeleitet, nachdem ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwochfrüh gegen einen Zaun in der Boserstraße geprallt ist. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Wilhelmsdorf

Mit Radfahrer zusammengestoßen und das Weite gesucht

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 80 Jahre alte Autofahrerin rechnen, nachdem sie am Donnerstag nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer einfach weitergefahren ist. Die Frau bog gegen 10.15 Uhr vom Öschweg nach links in die Zußdorfer Straße ab und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Radler. Nach der Kollision mit dem Vorderrad des Mountainbikes stürzte der Radfahrer, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Ohne anzuhalten fuhr die 80-Jährige indes weiter und konnte in einer sofort eingeleiteten Fahndung von einer Polizeistreife bei Horgenzell gestoppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Aulendorf

Überholenden übersehen - Fahrzeug verkantet sich im Graben

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 18 Uhr auf der K 7958 ereignet hat. Ein 45 Jahre alter VW-Lenker überholte zwischen Steinenbach und Aulendorf den Skoda eines vorausfahrenden 30-Jährigen, als dieser plötzlich seinerseits zum Überholen ausscherte. Eigenen Angaben zufolge hatte der 30-Jährige den Wagen übersehen. Durch die wuchtige seitliche Kollision wurde der VW Transporter nach links in den Straßengraben abgewiesen, wo sich das Fahrzeug verkantete. Während am VW wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand, wird dieser am Skoda auf etwa 8.000 Euro beziffert. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten VW.

Kißlegg

Fahrzeug gestreift

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 21.15 Uhr einen in der Schlossstraße abgestellten VW gestreift. Dabei wurde der linke Außenspiegel des geparkten Autos beschädigt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch

Polizei stoppt zwei alkoholisierte Autofahrer

Gleich zwei Fahrzeuglenker, die eine Polizeistreife am Donnerstagabend im Stadtgebiet gestoppt hat, müssen nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Bei beiden Fahrern stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Weil ein Alkoholtest jeweils einen Wert von über 0,5 Promille ergab, mussten die Männer die Polizisten auf das Polizeirevier begleiten. Sie durften ihre Fahrt nicht fortsetzen und gelangen nun zur Anzeige.

Leutkirch

Polizei sucht Zeugen zu Ladendiebstahl

Waren im Wert von knapp 500 Euro haben bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr aus einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße gestohlen. Der Diebstahl mehrerer Hosen und Pullover des Herstellers "Tom Tailor" fiel dem Verkaufspersonal erst kurze Zeit später auf, da sich zu dem Zeitpunkt eine Vielzahl von Kunden in dem Laden befanden. Die Bekleidungsstücke waren auf einem Tisch nahe des Eingangs ausgelegt. Die Ermittler der Polizei schließen nicht aus, dass ein weibliches Trio mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte, das sich kurz vor der Tat an dem Tisch aufgehalten hat. Die Polizei bittet daher etwaige Zeugen und Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Fahrzeugkontrollen führen zu mehreren Anzeigen

Eine ganze Liste an Verstößen haben Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg am Donnerstagabend bei der Kontrolle zweier Fahrzeuge auf der A 96 aufgedeckt. Die Beamten stoppten zunächst gegen 21 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Leutkirch-West einen ausländischen Lkw-Fahrer. Dieser hatte knapp eine Tonne Fahrzeugteile geladen, die jedoch unzureichend gesichert waren. Darüber hinaus konnte der 40-jährige Fahrer weder eine erforderliche Genehmigung, noch einen Nachweis für die Berufskraftfahrerqualifikation vorzeigen. Weil er zudem die täglichen Lenkzeiten deutlich überschritten hatte, drohen ihm nun Bußgelder im fünfstelligen Euro-Bereich sowie mehrere Anzeigen. Die Polizisten verordneten dem 40-Jährigen eine mehrstündige Ruhepause. Eine weitere Polizeistreife nahm gegen 21.30 Uhr zwischen Kißlegg und Leutkirch-Süd einen Kleinlastwagen genauer unter die Lupe, der augenscheinlich überladen war. Bei einer Wiegung bestätigte sich nicht nur dieser Verdacht, sondern auch weitere Auffälligkeiten: Der Lkw war um mehr als 50 Prozent überladen und der 41-jährige ausländische Fahrer war nicht im Besitz eines gültigen Visums. Auch die erforderlichen Aufzeichnungen zu den Lenk- und Ruhezeiten konnte er nicht vorweisen. Im Fußraum des Lastwagens, der mit drei erwachsenen Personen besetzt war, lag des Weiteren ein 5-jähriges Kind ohne jede Sicherung. Gegen die 37-jährige Beifahrerin bestand zudem ein Vollstreckungshaftbefehl. Die Fahrt endete nach der Kontrolle für alle Insassen. Sowohl der 41-jährige Fahrer als auch der 18-jährige Beifahrer, der als Firmeninhaber die Fahrt angeordnet hatte, müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Die 37-Jährige wurde nach Bezahlung einer Geldstrafe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bad Wurzach / Leutkirch / Wangen im Allgäu / Kißlegg

Polizei ermittelt Graffiti-Sprayer

Gegen zwei 17 und 25 Jahre alte Tatverdächtige ermittelt der Polizeiposten Bad Wurzach wegen rund 70 gesprühten Graffiti. Das Duo steht im Verdacht, seit April 2022 in Bad Wurzach, Leutkirch, Wangen im Allgäu und Kißlegg durch ihre Schriftzüge einen Sachschaden verursacht zu haben, der in der Gesamtsumme noch nicht beziffert werden kann. Ein Polizeibeamter, der in Bad Wurzach privat unterwegs gewesen ist, hat die beiden Anfang Oktober auf frischer Tat ertappt und gemeinsam mit hinzugerufenen Kräften vorläufig festgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass das Duo für eine Vielzahl weiterer Sachbeschädigungen durch Graffiti an öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie in einem Bus verantwortlich sein dürfte. Die beiden 17- und 25-Jährigen gelangen nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

