Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zug mit Graffiti beschmiert

Nachdem ein unbekannter Sprayer am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr einen auf dem Abstellgleis des Bahnhofs Friedrichshafen stehenden Zug großflächig mit Graffiti beschmiert hat, sucht die Bundespolizei Zeugen. Der Vandale, der schwarze Kleidung und weiße Schuhe trug, konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07531/1288-0 an die Bundespolizeiinspektion Konstanz zu wenden, die die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat.

Friedrichshafen

Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Meistershofener Straße hat sich eine 58-Jährige leicht verletzt. Ein 29 Jahre alter Zweiradfahrer war entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als ihm auf Höhe der Einmündung Hölderlinstraße die Radlerin entgegenkam. In Folge der Kollision stürzte die Frau zu Boden und klagte über Schmerzen an Hand und Hüfte. An ihrem Rad entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Der 29-Jährige blieb unverletzt, muss nun aber mit einem Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Kressbronn

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Über 1,6 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 63-jährigen Autofahrer an, den Polizeibeamte am Donnerstagmorgen gegen 2.45 Uhr in Kressbronn gestoppt haben. Die Polizisten wurden auf den Autofahrer aufmerksam, als dieser auffallend unsicher im Bereich Linderhof unterwegs war und mehrfach die gesamte Fahrbahnbreite benötigte. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr und brachten den 63-Jährigen in eine Klinik, wo ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Fahrt durfte er im Anschluss nicht mehr fortsetzen. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss der Mann mit weiteren strafrechtlichen Folgen rechnen, weil er offenbar nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Friedrichshafen

Randalierer auf frischer Tat ertappt

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr zwei Personen ertappt, die unerlaubt auf einer Baustelle in der Friedrichstraße ihr Unwesen getrieben haben. Ein Zeuge war auf die 18 und 15 Jahre alten Jungs aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die Beamten trafen die Randalierer noch am Tatort an. Beide waren offenbar mit zuvor gestohlenen Fahrrädern zu der Baustelle gefahren, begaben sich dort in das Gebäude und warfen Gegenstände umher. Während der 15-Jährige eher leicht alkoholisiert war, ergab ein Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen einen Wert von rund 1,5 Promille. Ob auf der Baustelle Sachschaden entstand und wer die Eigentümer der Räder sind, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Überlingen führt.

Friedrichshafen

Gefährliche Körperverletzung im Landratsamt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 25-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Mittwochmittag im Landratsamt in der Albrechtstraße negativ in Erscheinung getreten ist. Er legte sich zunächst mit einer Angestellten an und wollte das Gebäude im Anschluss nicht freiwillig verlassen. Vollkommen in Rage geraten schlug und trat er auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein und verletzte diesen dabei leicht. Umstehende Passanten konnten den 25-Jährigen beruhigen. Nun ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 14 Uhr an der Einmündung des Riedwegs zur Hauptstraße ereignet hat. Ein 85-jähriger Mercedes Fahrer bog unachtsam nach links auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei einen 23-jährigen Mazda Fahrer. Dieser konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, wurde abgewiesen und kam mit seinem Mazda in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte zunächst gegen ein abgestelltes Fahrrad und kam an einem Gartenzaun zum Stehen. Beide Fahrzeugführer mussten zur ärztlichen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Zaun entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden.

Friedrichshafen

Pkw erfasst Radfahrerin - Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Nachdem am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr eine 15-jährige Pedelec-Fahrerin in der Ailinger Straße von einem grauen Pkw erfasst und verletzt wurde, sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher. Die Radfahrerin fuhr aus der Mühlöschstraße kommend in Richtung Bodenseecenter, als sie am Überweg der Ailinger Straße von einem aus dem Kreisverkehr kommenden Pkw am Hinterrad erfasst wurde und zu Boden stürzte. Der Fahrer kümmerte sich zwar kurz um die Radfahrerin, Personalien wurden jedoch nicht ausgetauscht. Die 15-Jährige zog sich eher leichte Verletzungen zu, an ihrem E-Bike entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Unfallbeteiligte soll etwa 50 Jahre alt sein, eine Halbglatze mit grauen Haaren tragen und ist rund 170 cm groß. Er war mutmaßlich dunkel gekleidet und sprach gebrochen Deutsch. An seinem mittelgroßen, grauen Fahrzeug dürfte vermutlich Sachschaden an der rechten Frontstoßstange entstanden sein. Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten, sowie mögliche Zeugen, sich unter der Tel. 07541/701-0 zu melden.

Hagnau

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Nach diversen Sachbeschädigungen, die vorwiegend in den vergangenen Tagen begangen wurden, erhofft sich der Polizeiposten Meersburg um Hinweise von Zeugen. Über das vergangene Wochenende rissen Unbekannte an der Einmündung der Dr.-Fritz-Zimmermann-Straße zur Hauptstraße ein Verkehrsschild ab und beschädigten an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße ein weiteres Schild eines Fahrplanständers. Auch am Adlerplatz in der Seestraße waren sie am Werk und zerstörten den Hörer einer Telefonsäule. Darüber hinaus ermitteln die Beamten, nachdem ein Unbekannter zwischen Anfang November und Ende Januar in der Kapellenstraße die Unterführung der Bundesstraße mit einem schwarzen Stift beschmiert hat. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Überlingen

Fenster eingeschlagen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmittag die Scheibe eines Getränkemarkts in der Obertorstraße eingeschlagen. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die zwischen 19 Uhr und 12 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell