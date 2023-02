Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Entgegenkommenden übersehen - Fahrzeuge stoßen zusammen

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz vor 18 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer war in Richtung Berg unterwegs und wollte an der Auffahrt zur Bundesstraße nach links auf die B 30 abbiegen. Dabei übersah er den Daimler eines entgegenkommenden 78-Jährigen und kollidierte frontal mit dessen Wagen. Beide Fahrer wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme war die B 32 bis gegen 19.30 Uhr voll gesperrt.

Weingarten

Polizei sucht nach Körperverletzung Zeugen

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier offensichtlich einander bekannten Personen sucht das Polizeirevier Weingarten weitere Zeugen der Situation. Unbeteiligte hatten am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr eine Schlägerei in der Argonnenstraße gemeldet, woraufhin die Einsatzkräfte ausrückten und vor Ort mehrere Personen kontrollierten. Mit dem aktuellen Kenntnisstand wird gegen zwei 47 und 29 Jahre alte Männer wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Zeugen der Auseinandersetzung, die Hinweise zum Hergang oder einer vermeintlich vierten beteiligten Person geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

Berg

Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung

Gegen den Betreiber eines landwirtschaftlichen Hofs in einem Teilort von Berg hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung aufgenommen. Der Mann steht im Verdacht, über einen längeren Zeitraum sowohl die Fahrsiloanlage als auch eine Kleinkläranlage nicht ordnungsgemäß betrieben und dadurch einen benachbarten Bach verunreinigt zu haben. In dem Bach hat sich inzwischen ein mehrere hundert Meter langer Pilz gebildet. Der Betreiber gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Wolfegg

Unbekannter durchsucht leerstehenden Hof

Einen aktuell leerstehenden Hof im Bereich "Oberhof" hat zwischen Sonntagabend und Montagabend ein bislang Unbekannter nach möglichem Diebesgut durchsucht. Der Täter blieb hierbei jedoch ohne Erfolg. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen versuchten Diebstahls und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Argenbühl

Whatsapp-Betrug

Am Dienstag haben erneut Whatsapp-Betrüger zugeschlagen. Die Täter kontaktierten einen 59-Jährigen per Nachricht und gaben sich als dessen Kind mit einer neuen Handnummer aus. Im Verlauf des Schriftverkehrs forderten die Unbekannten eine Überweisung eines vierstelligen Euro-Betrags auf ein ausländisches Konto. Erst später wurde der Mann stutzig und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei warnt weiterhin vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger. Hinweise hierzu finden Sie auf www.polizei-betratung.de.

Isny im Allgäu

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu gegen einen 45-Jährigen, der am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht hat. Beim Abbiegen von der Straße "Untere Bleiche" auf den Rotmoosweg übersah der 45 Jahre alte Autofahrer eine vorfahrtsberechtigte VW-Lenkerin, die vom Rotmoosweg auf die Untere Bleiche abbiegen wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher gab der VW-Lenkerin seine Personalien zur Schadensregulierung an und fuhr dann vor dem Eintreffen der Polizei davon. Wohl in dem Wissen, dass er aktuell keinen Führerschein besitzt. Den Mann erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Leutkirch

Heckbeleuchtung defekt - Fahrer alkoholisiert

Deutlichen Alkoholgeruch haben Polizeibeamte am Mittwoch gegen 20 Uhr bei der Kontrolle eines 32-jährigen Autofahrers im Stadtgebiet wahrgenommen. Die Streife hatte den Mann gestoppt, weil die hintere Beleuchtung des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß funktionierte. Ein Alkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

