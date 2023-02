PP Ravensburg: Theatergruppe "Wilde Bühne" - Stadt und Polizeipräsidium Ravensburg gemeinsam gegen Suchtmittelkonsum

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Alkoholisiert am Steuer - Mann greift Polizeibeamte an Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen muss ein 42-jähriger Autofahrer, der am Dienstag gegen 17.45 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen hat. Zeugen waren an einer Tankstelle in der Jahnstraße auf den am Steuer sitzenden Mann aufmerksam geworden, weil dieser offenbar versehentlich für mehrere Minuten die ...

mehr