POL-ANK: Diesel von Baggern gestohlen

Trassenheide (ots) - Wie bereits mitgeteilt, hat ein 30-jähriger Deutscher am Sonntagmittag (27.11.2022) in drei Ferienhäuser im Dünenweg in Trassenheide eingebrochen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5380622). In diesem Zusammenhang wurde der Beschuldigte gestern Nachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Greifswald vorgeführt. Im Ergebnis ...

