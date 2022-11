POL-ANK: Nachmeldung zum Einbruch in drei Ferienhäuser - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Anklam (ots) - Heute Morgen wurde der Polizei ein Einbruch in ein Kosmetikstudio am Markt in Anklam gemeldet. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von gestern Nachmittag (28.11.2022, 16:30 Uhr) bis heute Morgen (29.11.2022, 08:10 Uhr) gewaltsam Zutritt zum Studio und stahlen Bargeld, Technik und Kosmetikartikel. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen ...

