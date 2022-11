POL-ANK: Einbruch in Kosmetikstudio in Anklam

Pasewalk (ots) - Gestern Mittag (24.11.2022) wurde der Polizei ein Einbruch in eine Wohnung in der Straße Am Volkskulturpark in Pasewalk gemeldet. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 12:30 Uhr Zutritt zum Haus und stahlen nach ersten Informationen Schmuck. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchdiebstahl wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur ...

