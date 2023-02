Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizeibeamte angegriffen - vier Personen in Gewahrsam

Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr in einer Unterkunft in der Ailinger Straße hat die Polizei vier Personen in Gewahrsam genommen und ermittelt nun strafrechtlich. Gemeldet worden war zunächst ein heftiger Streit zwischen zwei Personen. Vor Ort verhielt sich ein Teil der Bewohner vollkommen unkooperativ und zunehmend aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, sodass weitere Beamte, auch von umliegenden Polizeirevieren und der Bundespolizei, zur Unterstützung hinzugerufen wurden. Drei Männer im Alter von 23, 26 und 43 Jahren und eine 27-jährige Frau versuchten im weiteren Verlauf durchweg, die polizeiliche Maßnahmen zu stören, woraufhin ihnen die Gewahrsamnahme erklärt wurde. Die Frau setzte daraufhin unvermittelt zu einem Faustschlag an und verletzte eine Polizistin im Gesicht. Auch die beiden jüngeren Männer wehrten sich mit aller Kraft gegen die Maßnahmen. Alle vier mussten die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen. Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Diese dauern aktuell noch an und sollen Aufschluss über weitere Tatbeteiligte, den Hintergrund und den genauen Ablauf der Geschehnisse bringen.

Friedrichshafen

Radfahrerin von Pkw erfasst - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Leutholdstraße, bei dem eine 20-jährige Radfahrerin von einem Mercedes-Van erfasst wurde, sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher. Die Radfahrerin war unerlaubt auf dem Gehweg unterwegs und kollidierte mit einem Mercedes Van, dessen Fahrer aus einem Firmengelänge ausfahren wollte. Der Fahrer kümmerte sich um die zu Boden gestürzte Radlerin, Personalien tauschte man jedoch nicht aus. An ihrem Damenrad entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Erst im Nachgang verspürte die 20-Jährige Schmerzen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der unbekannte Unfallbeteiligte soll etwa 40 bis 50 Jahre alt, kräftig gebaut und rund 180 cm groß gewesen sein. Er war mutmaßlich dunkel gekleidet und sprach mit ausländischem Akzent.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung in Tiefgarage

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, haben drei unbekannte junge Männer in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Tiefgarage am Bahnhofplatz randaliert. Bei der Tat, die von der Überwachungskamera erfasst wurde, zerstörten sie Schranken und zwei Fluchtwegbeleuchtungen. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 zu melden.

Friedrichshafen

Blitzer beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag eine Geschwindigkeits-Messanlage an der B 31 Neu bei der Anschlussstelle Waggershausen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt haben, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall bei Wendevorgang

Ein 85-jähriger Peugeot Fahrer hat am Dienstagmittag auf der K 7726 auf Höhe der Einmündung Richtung Gerbertshaus versucht zu wenden und dabei einen Verkehrsunfall verursacht. Bei seinem unachtsamen Manöver übersah er einen 29-jährigen Lastwagenfahrer, der von hinten angefahren kam. Dieser konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen den linken Kotflügel des Pkws. Die beiden Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Wagen des Unfallverursachers war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Sachschaden am Lkw auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird, beläuft sich dieser am Peugeot auf rund 10.000 Euro.

Friedrichshafen

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen zwischen 9.15 Uhr und 9.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Bodenseestraße einen geparkten VW Tiguan angefahren. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden an der rechten Rückseite des VW in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weg. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Vorfall, der sich am Dienstag kurz nach 13 Uhr im Bereich des Kressbronner Bahnhofs ereignet hat, sucht der Polizeiposten Langenargen weitere Zeugen. Ein 17-Jähriger war mit einem bislang unbekannten Mann in einen handfesten Streit geraten, woraufhin sich zwischen den beiden ein Gerangel entwickelte. Schulkameraden kamen zur Hilfe, woraufhin der Jugendliche zu Fuß über den Verbindungsweg in Richtung Hauptstraße flüchtete. Der Unbekannte setzte sich daraufhin in einen BMW und soll mit quietschenden Reifen bedrohlich auf den 17-Jährigen zugefahren sein, sodass sich dieser mit einem Sprung über einen Zaun retten musste. Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt, 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte schwarze, glatte, kurze Haare, einen Dreitagebart und sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jeans, einer dunkelblauen Jacke und grün-schwarzen Schuhen der Marke "Nike". Die Beamten ermitteln nun wegen Körperverletzung und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Personen, die Zeugen der gefährlichen Autofahrt wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Tettnang

Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr an der Einmündung der K 7790 zur B 467 ereignet hat. Ein 23 Jahre alter Transporter-Fahrer fuhr auf den Mercedes eines 66-Jährigen auf, der an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 61-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Überlingen

Katalysator aus Fahrzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Diebe haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen einen Katalysator aus einem Ford Transit gestohlen, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heiligenbreite abgestellt war. Bei der Tat kam ersten Erkenntnissen zufolge wohl ein Schneidegerät zum Einsatz, der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell