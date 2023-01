Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Möbel auf Grill angezündet und Polizeibeamte beleidigt

Weil er das Inventar seiner Wohnung am Montag gegen 23.30 Uhr auf seinem Grill auf der Terrasse verbrannt hat, hat ein 40-Jähriger Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Aus noch unbekannter Ursache kippte der Grill um, woraufhin sich die brennenden Gegenstände auf der Terrasse des Mehrfamilienhauses verteilten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Hausfassade verhindern. Den 40-Jährigen, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, nahmen Polizeibeamte in Gewahrsam. Gegen den Zugriff der Beamten wehrte sich der Mann mit aller Kraft und beleidigte die Polizisten. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht und muss nun unter anderem mit Strafanzeigen wegen versuchter Brandstiftung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

Ravensburg

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Weil ein 20-jähriger Autofahrer am Montagabend in deutlichen Schlangenlinien auf der Bundesstraße unterwegs war, muss er mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten das Fahrzeug, welches gegen 22.30 Uhr in auffälliger Fahrweise auf der B 30 unterwegs war. Eine Polizeistreife stoppte den Wagen schließlich am Übergang zur B 33 und stellte beim Fahrer deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogenvortest bei dem 20-Jährigen verlief positiv auf THC, sodass der Mann die Polizeibeamten zu einer Blutentnahme begleiten musste. Dem Fahrer drohen nun sowohl strafrechtliche, als auch führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Ravensburg

Auffahrunfall mit leicht Verletzten

Am Montagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Georgstraße/Eisenbahnstraße ein Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer auf den vor ihm befindlichen Renault Twingo einer 59-Jährigen auf, welche verkehrsbedingt bremsen musste. Zwei 55- und 56-jährige Mitfahrerinnen im Renault erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Während am BMW ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden entstand, wird dieser am Renault auf rund 1.000 Euro beziffert.

Wangen im Allgäu

Versuchter Diebstahl aus Verkaufsautomat - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende versucht, einen Verkaufsautomaten für landwirtschaftliche Produkte mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. An dem Verkaufsautomaten, der auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Anwesens an der L 325, zwischen Leupolzbauhof und der Abzweigung nach Karsee steht, wurde die gesamte Frontscheibe beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Samstag, 0.30 Uhr, und Montag, 11 Uhr, auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Verkaufsautomaten beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Pkw beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Auf dem Parkplatz einer Klinik in der Straße "Am Engelberg" hat am Montag zwischen 7.20 Uhr und 16.20 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen BMW angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden am hinteren Radlauf der Fahrerseite zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet etwaige Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07522/984-0 melden.

Argenbühl

Gegen Baum geprallt

Leichte Verletzungen hat eine 17-Jährige erlitten, die am Montag gegen 10 Uhr zwischen Eisenharz und Kreuzbühl mit ihrem Leichtkraftfahrzeug von der Kreisstraße abgekommen ist. Die Jugendliche geriet aus noch ungeklärten Gründen zunächst aufs Bankett. Im weiteren Verlauf kam das vierrädrige Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die 17-Jährige in ein Krankenhaus. An dem Leichtkraftfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Vogt

Kollision in Kreisverkehr

Ein leicht verletztes Kleinkind und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 9.30 Uhr in der Wangener Straße ereignet hat. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah eine 71-jährige Fiat-Fahrerin den Toyota einer 30-Jährigen, die sich bereits im Kreisel befand. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt ein einjähriges Kind an Bord des Toyota leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Amtzell

Polizei zieht völlig übermüdeten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg haben am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr auf der A 96 einen 34-jährigen Sattelzuglenker gestoppt, weil an der Fahrzeugfront unzulässige lichttechnische Einrichtungen montiert waren. Bei einer genaueren Überprüfung des 34-Jährigen und dessen Lkw stellten die Polizisten fest, dass der Mann mit zwei Fahrerkarten unterwegs war und so die täglich zulässige Lenkzeit in den vergangenen Tagen deutlich überschritten hatte. Während der Kontrolle schlief der Lkw-Fahrer mehrmals beinahe ein. Die Beamten untersagten dem Mann vorübergehend die Weiterfahrt und ordneten eine mehrstündige Ruhepause an. Der 34-Jährige muss sich nun strafrechtlich wegen Fälschung beweiserheblicher Daten verantworten. Der Ausländer musste zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer tausend Euro hinterlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell