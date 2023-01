Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei findet bei Fahrzeugkontrolle Drogen

Weingarten (Landkreis Ravensburg) (ots)

Eine nicht geringe Menge illegaler Drogen haben Polizeibeamte am vergangenen Dienstag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in einem Fahrzeug gefunden. Die Polizisten hatten den mit vier Personen besetzten Wagen kurz vor 18 Uhr in der Lägelerstraße gestoppt und die vier Insassen dann genauer unter die Lupe genommen, weil aus dem Fahrzeug deutlicher Marihuanageruch drang. Beim 19 Jahre alten Fahrzeuglenker stellten die Polizisten deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Nachdem ein Vortest positiv auf Kokain und THC verlief, musste der 19-Jährige im Krankenhaus Blut abgeben. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Polizisten indes über 200 Gramm Marihuana und 15 Gramm Kokain. In der Folge ordnete das Amtsgericht die Durchsuchung der Wohnungen der vier Fahrzeuginsassen an, bei denen neben mehreren Polizeistreifen auch ein Rauschgiftspürhund eingesetzt war. Neben weiteren Beweismitteln stellten die Einsatzkräfte auch verschiedene gefährliche Gegenstände sicher, deren strafrechtliche Relevanz Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist. Die vier Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem wegen illegalen Handels mit Betäubungsmittel verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell