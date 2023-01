Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Alkoholisiert Unfall verursacht - Polizei sucht Zeugen

Durch einen lauten Knall wurde ein Zeuge am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr auf einen Audi aufmerksam, dessen Fahrer in der Sigmaringer Straße im Bereich eines Parkplatzes von der Fahrbahn abgekommen war und einen Holzzaun umgefahren hatte. Mehrere Personen sollen sich bei dem Fahrer zunächst kurz nach seinem Befinden erkundigt haben, verließen die Örtlichkeit dann aber wieder, noch bevor die alarmierte Polizeistreife eintraf. Der 18-jährige Autofahrer blieb bei der Kollision zwar unverletzt, die Beamten bemerkten jedoch schnell, dass der Fahrzeuglenker deutlich alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs gewesen ist. Nachdem ein Atemalkoholtest über 1,1 Promille ergab, musste der 18-Jährige die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Die Polizei sucht indes noch nach den Personen, die an der Unfallstelle kurzzeitig nach dem Autofahrer geschaut hatten und bittet diese Zeugen, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

