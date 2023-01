Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrrad gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang Unbekannter ein Gravel-Bike gestohlen, das auf dem Gelände der Oberschwabenklinik an einem öffentlichen Fahrradständer abgeschlossen stand. Aufgrund des höheren Personenaufkommens in diesem Bereich erhofft sich das Polizeirevier Ravensburg Hinweise von Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, und bittet diese, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Gravel-Bike der Marke Stevens, Modell Prestige.

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

Mit über 1,1 Promille war ein Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Jahnstraße kontrolliert haben. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen, woraufhin sie bei dem Fahrzeuglenker einen Alkoholvortest durchführten. Der 27-Jährige musste die Beamte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wilhelmsdorf

Pkw beschädigt und davongefahren - Polizei bittet um Hinweise

Über 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 8.30 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Gemeindehalle in der Riedhauser Straße verursacht. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten VW und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten sucht nach dem Unfallfahrer und erhofft sich unter Tel. 0751/803-6666 Hinweise von Zeugen.

Bad Waldsee / Mittelurbach

Verkaufsautomaten aufgebrochen

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Verkaufsautomaten in der Straße "Neuurbach" aufgebrochen haben. Die Täter öffneten die Automaten gewaltsam, erbeuteten Bargeld und hinterließen einen Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Polizei bittet nach verdächtiger Wahrnehmung um Hinweise

Dem Polizeiposten Bad Waldsee wurde am Freitag gegen 20 Uhr ein Vorfall gemeldet, den die Beamten derzeit aufzuklären versuchen. In einer Gruppe von rund 15 Männern nahmen Zeugen im Bereich des Hauses am Stadtsee eine junge Frau wahr, die weinte. Die Gruppe war auf dem Weg in Richtung Innenstadt. Beim Eintreffen einer Polizeistreife waren sowohl die männliche Personengruppe als auch die Frau, die sich Zeugenangaben zufolge von den Männern gelöst hatte, nicht mehr vor Ort. Da die Hintergründe des Vorfalls derzeit unklar sind, bitten die Beamten weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise zu der Frau oder der Personengruppe geben können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hat ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht auf Sonntag in der Zogenfeldstraße hinterlassen. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Unfallverursacher ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto am Stoßfänger und fuhr anschließend davon. Nähere Informationen zum Unfallverursacher sind nicht bekannt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet etwaige Zeugen sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg - Obereschach

Verkehrsunfallflucht

Durch das Schneiden einer Kurve hat ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagabend gegen 19 Uhr einen Verkehrsunfall auf der K7981 bei Obereschach verursacht. Der Fahrer einer dunklen Limousine überfuhr in einer Linkskurve die Mittellinie, sodass der entgegenkommende Autofahrer nach rechts ausweichen musste und in der Folge mit einer Schutzplanke kollidierte. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg - Weißenau

Unbekannter beschädigt geparktes Fahrzeug

In der Nacht auf Sonntag hat ein Unbekannter ein am Fahrbahnrand geparktes Auto in der Straße "Am Kanal" beschädigt. Der Täter trat vermutlich mutwillig den Außenspiegel des Fahrzeugs ab und verursachte damit einen Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Zeugen, die die Tat zwischen Samstagabend 19 Uhr und Sonntagmorgen 12 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

