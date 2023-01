Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Landschaftstreffen / Freinacht Tettnang

Im Rahmen des Landschaftstreffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte fand in der Nacht von Samstag auf Sonntag die "Narrennacht" statt. Im Bereich des Schloßgartens und der gesamten Innenstadt wurden mehrere Festzelte und Gastronomiestände betrieben. Die Veranstaltung war mit ca. 7500-8000 Personen sehr gut besucht. Gegen 21.35 Uhr kam es auf dem Festplatz in der Schloßstraße zu einer Rangelei zwischen zwei Frauen, in deren Verlauf die 25-jährige Tatverdächtige einer 26-Jährigen eine Flasche gegen den Kopf schlug. Die Geschädigte erlitt hierdurch eine Platzwunde an der Stirn, die ärztlich versorgt wurde. Gegen 22 Uhr wurde ein 28-Jähriger im Schloßpark bei den Toilettenwägen von drei männlichen Personen angegangen und mit Faustschlägen attackiert. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt in Richtung Montfortstraße flüchten. In beiden Fällen hat der Polizeiposten Tettnang die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Täterhinweise unter Tel. 07542 93710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell