Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des Aldi in der Schwarzenbacher Straße streifte am Freitag zwischen elf und zwölf Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten schwarzer Mercedes CLA und beschädigte diesen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich das Verursacherfahrzeug anschließend. Beim Verursacher könnte es sich möglicherweise um ein weißes Fahrzeug handeln. Hinweise zum Unfall und Verursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581/482-0 entgegen.

Meßkirch

Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht

Gegen viertel nach vier am Freitagnachmittag kam es in der Spielhalle Gold in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung durch einen unbekannten Mann. Dieser befand sich in Begleitung einer Frau und schlug einen anderen Mann mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließen der Tatverdächtige und seine Begleitung die Spielhalle. Der Geschädigte erlitt Verletzungen an Gesicht und Hüfte und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Beschrieben wird der Verdächtige wie folgt: ca. 190cm groß, schlank, bekleidet mit dunkler Hose und dunkelgrauer Winterjacke sowie einer "Franzosenmütze". Seine ebenfalls unbekannte weibliche Begleitung soll ca. 165cm groß und schlank mit blonden zu einem Dutt geformten Haaren sein. Bekleidet war sie zur Tatzeit mit einer Jeans sowie einem schwarzen, knielangen Mantel.

Personen die Angaben zum Tatverdächtigen oder seiner Begleitung machen können, oder welche die Tat beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Sigmaringen unter 07571/104-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell