Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Ladendiebstahl

Mehrere Pflegeprodukte und Parfum im Wert von über 200 Euro wollte eine 35-Jährige am Donnerstagmittag aus einem Drogeriemarkt in der Evangelischen Kirchgasse entwenden. Da beim Verlassen des Geschäfts die Diebstahlsicherung auslöste, flog der Diebstahl schnell auf und die Frau wurde der zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife übergeben. Gegen sie wurden nun strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Leutkirch

Parkendes Auto beschädigt

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Bachstraße ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter beschädigte einen geparkten Mercedes Benz an der Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Ravensburg

Diebstahl im Außenbereich eines Bekleidungsgeschäftes

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Außenauslage eines Bekleidungsgeschäftes in der Bachstraße bedient. Anschließend flüchtete er von der Tatörtlichkeit, ohne die Kleidungsstücke im Wert von rund 400 Euro im Geschäft zu bezahlen. Auch durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Dieb nicht mehr ergriffen werden. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Diebstahl aus Bus

An einer Bushaltestelle in der Ravensburger Straße kam es am Donnerstagabend zu einem dreisten Diebstahl. Ein bislang noch unbekannter Täter zeigte in einem Bus ein abgelaufenes Ticket vor und schnappte sich, während der Fahrer dieses kontrollierte, dessen Geldbeutel und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. In dem Geldbeutel befanden sich neben persönlichen Dokumenten des Fahrers auch rund 100 Euro Bargeld. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter machen können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen hat sich an der Ecke Karl-Wilhelm-Heck-Straße und Rainstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Rangieren einen Ampelmast, der dabei aus der Verankerung gelöst und umgedrückt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu kümmern. Am Unfallfahrzeug dürfte ein Teil der Beleuchtungsabdeckung sowie eine Scheibe zu Bruch gegangen sein. Hinweise von Personen, die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Fahrzeug machen können, nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Baindt

Heckenbrand

Zu einem Heckenbrand wurden Beamte des Polizeireviers Weingarten am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in die Zeppelinstraße gerufen. Ein Zeuge stellte den Brand fest und löschte diesen kurzerhand. Bei den weiteren Abklärungen wurden die Beamten auf einen 12-Jährigen aufmerksam, der im Beisein seiner Eltern einräumte, die Hecke nach einem Streit angezündet zu haben.

Bad Waldsee

Auffahrunfall wegen überhöhter Geschwindigkeit - Hoher Sachschaden

Ein Auffahrunfall mit insgesamt rund 35.000 Euro Sachschaden hat sich am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Bleichestraße ereignet. Ein 55-Jähriger bog mit seinem Audi im Bereich der Bleichestraße ab. Ein 21-Jähriger BMW-Fahrer, der mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf. Der 21-Jährige Unfallverursacher wurde beim Unfall leicht verletzt, einer ärztlichen Behandlung vor Ort bedurfte es jedoch nicht. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Berg

Verkehrsunfall - Radfahrerin verletzt

Beim Abbiegen von der Ravensburger Straße auf die Altdorfer Straße hat am Donnerstagabend eine 45-jährige Ford-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 60-jährige Radfahrerin übersehen. Die Radfahrerin stürzte bei der Kollision und verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Baienfurt

Verkehrsunfallflucht

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr einen in der Kirchstraße geparkten Ford beschädigt. Am Ford wurde ein Teil des Rahmens eingedrückt sowie eine Heckscheibe zerstört. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, sammelte der Unfallverursacher die auf dem Boden befindlichen Glasscherben ein und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803 6666 zu melden.

Leutkirch

Zeugenaufruf: Brand in Garage - Person schwer verletzt

Nach dem Brand einer Garage, bei dem Mitte Januar ein 46-Jähriger schwere Verbrennungen erlitten hat (wir berichteten), bittet das Polizeirevier Leutkirch um Hinweise. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen, wobei zum derzeitigen Erkenntnisstand auch eine Brandstiftung als mögliche Brandursache nicht ausgeschlossen werden kann. Die Polizei bittet daher Zeugen, die am Dienstag, den 17.01.2023 zwischen 07.15 Uhr und 8.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schillersiedlung gemacht haben, sich auf dem Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Unsere Pressemeldung vom 17.01.2023:

Leutkirch

Brand in Garage - Person schwer verletzt

Aus noch ungeklärten Gründen ist am heutigen Dienstag gegen 8 Uhr in einer Garage in der Goethestraße ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell aus, sodass das alleinstehende Gebäude nach kurzer Zeit im Vollbrand stand. Um ihre Pkw vor den Flammen zu retten, begaben sich die beiden Besitzer in die Garage. Ein 46-Jähriger verletzte sich bei dem Herausfahren und er erlitt schwere Verbrennungen durch die Flammen sowie den eingeatmeten Rauch. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, das gegenüberliegende Wohngebäude wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro beziffert.

Aulendorf

Polizei sucht Zeuge zu Unfall

Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 12 Uhr auf der L 285 ereignet hat. Der 52-jährige Fahrer eines Lieferwagens wollte von der Landesstraße nach rechts in Richtung Ebisweiler abbiegen. Indes fuhr ein nachfolgender 55-Jähriger mit seinem Omnibus links an dem abbiegenden Lieferwagen vorbei. Dabei kam es zum Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Wegen widersprüchlicher Aussagen der Unfallbeteiligten bittet der Polizeiposten Altshausen einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker, der zum Unfallzeitpunkt an der dortigen Einmündung gewartet hat, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell