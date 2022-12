Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: So lief der Warntag 2022 aus Sicht der Feuerwehr Frankfurt

Die lokalen Maßnahmen zum Warntag in Frankfurt am Main haben einwandfrei funktioniert: Die Sirenen an den Industrieparks ertönten pünktlich um 11 Uhr und entwarnten eine Dreiviertelstunde später. Die vorbereiteten Informationen auf der Webseite und dem Twitter-Kanal der Feuerwehr wurden geschaltet.

Alle anderen Warnmittel an dem bundesweiten Testtag (WarnApps, Cell Broadcast, Warnmitteilung über Radiosender und digitale Werbetafeln) wurden zentral vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ausgelöst.

Am Warntag wird die technische Infrastruktur der Bevölkerungswarnung in ganz Deutschland mit einer Probewarnung getestet. Außerdem sollen Informationen bereitgestellt werden, so dass Menschen in Deutschland sich mit Thema auseinandersetzen. Das Bundesamt bittet Bürgerinnen und Bürger um ihr Feedback zur Probewarnung: www.warntag-umfrage.de.

