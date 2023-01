Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Argenbühl

Brand zerstört Geräteschuppen

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am gestrigen Abend ein Geräteschuppen in Schnaidt in Brand. Dabei wurde der Schuppen mitsamt Inventar fast vollständig zerstört. Die örtlichen Feuerwehren waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz, räumten sicherheitshalber ein benachbartes Wohnhaus und konnten eine Ausbreitung des Brandes frühzeitig verhindern. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 250.000 Euro.

Leutkirch

Betrunkener randaliert und beleidigt Polizeibeamte

Gegen drei Uhr am Samstagmorgen trat ein betrunkener 23-jähriger Mann in Leutkirch mehrfach gegen eine Haustüre und lief schreiend auf der Straße herum. Bei der folgenden Kontrolle beleidigte er zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Der junge Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Ravensburg

Motorradfahrer flüchtet ohne Kennzeichen vor der Polizei

Beamten der Verkehrspolizei fiel am Freitagabend, gegen viertel vor sechs, bei Ravensburg im Rahmen der Streife ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Beta ohne Kennzeichen auf. Als der Fahrer anschließend kontrolliert werden sollte, flüchtete er, ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen, zunächst über die Weißenauer Straße in Richtung Hindenburgstraße. Seine Flucht setzte er dann unerkannt über einen Bürgersteig und durch einen Park fort. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug später erneut feststellen und den Fahrer ermitteln. Dieser sowie der Halter des Leichtkraftrades müssen nun mit Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg rechnen.

Zeugen, welche die Fahrt beobachten konnten oder durch den Fahrer des Leichtkraftrades beeinträchtigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/803-3333 zu melden.

