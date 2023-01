Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Polizei warnt erneut vor Betrugsmasche

Erneut ist es Betrügern am Mittwoch gelungen, ihre Opfer zu einer Überweisung von mehreren tausend Euro zu bewegen. Über eine Whatsapp-Nachricht gaben sich die Gauner als Kind aus und baten die Empfänger um die Bezahlung einer Rechnung, da sie angeblich eine neue Mobilfunknummer hätten und das online-Banking noch nicht funktioniere. Während eine Vielzahl Kontaktierter den Betrugsversuch erkannte und die Polizei verständigte, überwiesen zwei Opfer mehrere tausend Euro auf das Konto der Betrüger. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche: kontaktieren Sie Ihre Angehörigen sicherheitshalber auf der alten, Ihnen bekannten Rufnummer. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, insbesondere, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind.

Friedrichshafen

Fahrerflucht

Einen Opel Corsa, der am Donnerstagvormittag in der Longnerstraße/Ecke Konrad-Kümmel-Weg abgestellt war, hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchiert. Nach der Kollision suchte der Unbekannte das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. An der linken Fahrzeugseite des Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Meckenbeuren

Frontalzusammenstoß mit Pferd

Zu einer Kollision zwischen einem BMW und einem Pferd ist es am Donnerstag kurz nach 15 Uhr auf der B 30 gekommen. Während der 75-jährige Fahrzeuglenker auf der B 30 von Ravensburg in Richtung Meckenbeuren fuhr, galoppierte auf Höhe Hohenreute plötzlich ein Pferd auf die Bundesstraße. Das Tier hatte zuvor während eines Ausritts in einem nahegelegenen Waldstück gescheut, seine Reiterin abgeworfen und war dann in Richtung B 30 galoppiert. Der 75-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug. Das Pferd erlitt bei dem Zusammenstoß indes so schwere Verletzungen, dass es noch vor Ort eingeschläfert werden musste. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Vermutlich gleich zweimal wurde im Zeitraum von Dienstag, 17.01., bis Mittwoch, 25.01.2023, ein Nissan Qashqai angefahren, der in der Lindauer Straße abgestellt war. Ein Unbekannter fuhr zunächst gegen die Beifahrerseite und suchte im Anschluss das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Mutmaßlich ein zweiter Fahrzeuglenker prallte gegen das hintere rechte Fahrzeugeck und fuhr anschließend ebenfalls weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Personen, die Hinweise zu den Unfallverursachern oder deren Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 beim Polizeiposten Meckenbeuren zu melden.

Kressbronn

Gegen Hauswand und Verkehrszeichen geprallt - Polizei behält Führerschein ein

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 87-jährige Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall rechnen, der sich am Donnerstag kurz nach 13.30 Uhr ereignet hat. Die Seniorin prallte aus noch unbekannten Gründen mit ihrem Mercedes gegen ein Haus in der Kirchstraße. Als sie ihre Fahrt fortsetzen wollte, fuhr sie mit ihrem Wagen gegen ein Verkehrszeichen. Zeugen der beiden Unfälle verständigten die Polizei und nahmen der 87-Jährigen vorsorglich den Schlüssel ab. Weil die Frau den Beamten gegenüber einen verwirrten Eindruck machte, verständigten diese den Rettungsdienst. Den Führerschein der Seniorin beschlagnahmten die Polizisten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und ermitteln nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Um den Mercedes, an dem Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst. Der Sachschaden an dem Haus wird auf rund 2.000 Euro beziffert, am Verkehrszeichen fiel dieser gering aus.

Oberteuringen

Kind wird von Hund gebissen - Polizei ermittelt

Eine 6-Jährige wurde am Mittwoch gegen 8 Uhr auf dem Weg zur Schule von einem Hund gebissen. Das Kind war zum Tatzeitpunkt zu Fuß zwischen der Gustav-Schwab-Straße und der Alfred-Delp-Straße auf Höhe des dortigen Spielplatzes unterwegs, als der Hund nach ihm schnappte. Das Mädchen wurde dadurch leicht verletzt und meldete den Vorfall erst nach der Schule. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zu dem kniehohen schwarz-braunen Hund mit mittellangen Haaren oder dessen Halter, der zur Tatzeit eine blaue Jacke trug.

Salem

Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der L 204 gefordert. Ein 48-jähriger Opel-Fahrer bog zwischen Altenbeuren und Untersiggingen in Richtung Mennwangen ab und übersah dabei eine entgegenkommende vorfahrtsberechtigte 54-jährige Opel-Lenkerin. Beide Fahrzeuglenker wurden nach der Kollision zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Heiligenberg

Glatteis bringt zwei Fahrzeuge ins Schleudern

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 7.30 Uhr auf der L 201 entstanden ist. Eine 56-Jährige kam mit ihrem Opel an der Einmündung zur Landesstraße bei Wintersulgen auf glatter Fahrbahn ins Rutschen. Ein vorfahrtsberechtigter 55-jähriger Renault-Fahrer, der auf der L 201 unterwegs war, wollte dem Opel ausweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Der Renault schleuderte über die Gegenfahrbahn und kam neben der Straße auf der Seite zum Liegen. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der Fahrzeuge.

