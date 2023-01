Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Weil ein erheblich alkoholisierter 21-Jähriger verbotenerweise ein Butterflymesser mitführte und sich hochgradig aggressiv zeigte, verständigte der Sicherheitsdienst einer Diskothek in Ellerazhofen am Sonntag gegen 2.30 Uhr die Polizei. Der junge Mann verhielt sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten unflätig und aggressiv und beleidigte diese fortlaufend. Er musste aufgrund seines Verhaltens zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen werden. Neben den Gebühren für den Gewahrsam hat der Betroffene mit Strafanzeigen wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz und Beleidigung zu rechnen.

Wangen - Achberg

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Samstag zwischen 12 und 17 Uhr streifte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren die Regenrinne eines Gebäudes an der Einmündung Erlenstraße/Steinenbrückle, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Lkw handeln. Personen, die einen Streifvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522 9840 bei der Polizei Wangen zu melden.

