Ravensburg (ots) - Argenbühl Brand zerstört Geräteschuppen Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am gestrigen Abend ein Geräteschuppen in Schnaidt in Brand. Dabei wurde der Schuppen mitsamt Inventar fast vollständig zerstört. Die örtlichen Feuerwehren waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz, räumten sicherheitshalber ein benachbartes Wohnhaus und konnten eine Ausbreitung des Brandes frühzeitig ...

