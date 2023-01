Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Bewohnerin bei Zimmerbrand verletzt

Zu einem Zimmerbrand sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntag kurz nach 1 Uhr in die Silcherstraße ausgerückt. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines technischen Defekts an einer Heizdecke im Schlafzimmer der 75-jährigen Bewohnerin aus. Die Wehrleute löschten das Feuer und konnten ein Ausbreiten der Flammen auf andere Räumlichkeiten verhindern. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Klinik verbracht. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Ostrach

Gefährliche Körperverletzung

Am Samstagabend gegen 20.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hauptstraße zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 20-Jähriger mit einem Schlagstock in Richtung seines Kontrahenten schlug und diesen am Hinterkopf traf. Das 17-jährige Opfer flüchtete von der Örtlichkeit in Richtung einer Bushaltestelle, wurde jedoch vom Tatverdächtigen verfolgt und schließlich von diesem zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt Gesichtsverletzungen und eine Beule am Hinterkopf. Er wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und nimmt Hinweise zur Auseinandersetzung unter Tel. 07581 4820 entgegen.

